Lage in Syrien

In Ankara will die Grünen-Politikerin mit Außenminister Fidan sprechen. Die Türkei gilt seit dem Sturz von Machthaber Assad als bedeutendster ausländischer Akteur in Syrien. Sie hat gute Kontakte zur islamistischen Gruppe HTS, die de facto die Kontrolle im Land übernommen hat. Derzeit steht die HTS noch auf der Terrorliste der Vereinten Nationen und ist mit EU-Sanktionen belegt. Die Staats- und Regierungschefs der EU äußerten sich auf ihrem Gipfel nicht konkret zum Umgang mit der HTS.

