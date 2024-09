Nahost-Reise

Außsenministerin Baerbock reist erneut nach Nahost (Archivfoto). (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Sie landete in der Nacht in der Hauptstadt Riad, wo sie heute den saudischen Außenminister bin Farhan treffen will. Anschließend reist die Grünen-Politikerin nach Jordanien weiter. Morgen stehen dann politische Gespräche in Israel und im Westjordanland auf ihrer Agenda. Vor ihrem Abflug hatte Bearbock bekräftigt, Gespräche über eine Zweistaatenlösung seien die einzige Option für dauerhaften Frieden. Mitglieder der israelischen Regierung, die dies infrage stellten, gefährdeten die langfristige Sicherheit Israels.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin wird es der bereits neunte Israel-Besuch Baerbocks seit dem Terrorangriff der Hamas vor elf Monaten sein.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.