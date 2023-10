Kosovo

Außenministerin Gervalla-Schwarz: "Die serbische Bedrohung darf nicht akzeptiert werden"

Die kosovarische Außenministerin Gervalla-Schwarz hält einen Angriff Serbiens auf ihr Land für denkbar. Das Verhalten Belgrads erinnere an das von Russland vor Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine, sagte Gervalla-Schwarz im Deutschlandfunk. Die Konzentration des serbischen Militärs entlang der Grenze sei so hoch wie seit Jahren nicht.

02.10.2023