USA
Außenministerium überprüft mehr als 55 Millionen Visumsinhaber

Das US-Außenministerium will mehr als 55 Millionen Ausländer mit gültigen Visa überprüfen lassen.

    US-Außenminister Marco Rubio im Portrait; er trägt Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte.
    US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)
    Wie die Behörde von Außenminister Rubio mitteilte, könnten Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen zu einem Widerruf des Visums oder einer Abschiebung führen. Zuwiderhandlungen seien etwa Überschreitungen der Aufenthaltserlaubnis, kriminelle Aktivitäten oder Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. Das Ministerium teilte mit, seit der Amtsübernahme von Präsident Trump seien mehr als doppelt so viele Visa widerrufen worden wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders stark betroffen seien Studentenvisa.
