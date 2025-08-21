US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Wie die Behörde von Außenminister Rubio mitteilte, könnten Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen zu einem Widerruf des Visums oder einer Abschiebung führen. Zuwiderhandlungen seien etwa Überschreitungen der Aufenthaltserlaubnis, kriminelle Aktivitäten oder Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. Das Ministerium teilte mit, seit der Amtsübernahme von Präsident Trump seien mehr als doppelt so viele Visa widerrufen worden wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders stark betroffen seien Studentenvisa.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.