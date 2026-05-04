Virtuelles Treffen

Die Unicredit will die Commerzbank übernehmen (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Die Unicredit hält direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente bereits fast 30 Prozent an der Commerzbank. Sie kündigte Mitte März ein Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax-Konzern an. Die Commerzbank lehnt eine Übernahme jedoch ab und warf den Italienern zuletzt eine feindliche Taktik vor. Auch die Bundesregierung reagierte skeptisch auf die Übernahmepläne.

Bei der heutigen virtuellen Unicredit-Hauptversammlung sollen die Aktionäre nun über eine Kapitalerhöhung abstimmen. Diese wäre für das Übernahmeangebot nötig. Morgen will die Mailänder Großbank dann die offizielle Offerte veröffentlichen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.