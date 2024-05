Israel

Ausstrahlung von Al-Dschasira gestoppt - Sender kündigt rechtliche Schritte an

Al-Dschasira will gegen den von Israel verfügten Sendestopp vorgehen. Der katarische Nachrichtensender kündigte in einer Mitteilung an, "alle zur Verfügung stehenden Rechtswege" über internationale Institutionen zu beschreiten.