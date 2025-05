Ukraine und Russland

Russland und die Ukraine tauschen weitere Gefangene aus. (AP)

Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen jeweils knapp 700 Menschen freigelassen. Die Vereinbarung zum Austausch von je 1.000 Gefangenen war bei den ukrainisch-russischen Gesprächen in Istanbul geschlossen worden. Es war das zunächst einzige Ergebnis der Verhandlungen. Derweil meldete die Ukraine in der Nacht erneute Angriffe. So sei die Hauptstadt Kiew mit dutzenden Kamikazedrohnen attackiert worden. Mindestens drei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Russische Drohnenangriffe wurden auch aus Charkiw im Osten, Mykolajiw im Süden sowie der Hafenstadt Odessa gemeldet.

Russland teilte seinerseits mit, es habe rund ein dutzend ukrainische Drohnen zerstört, die sich auf dem Weg nach Moskau befunden hätten.

