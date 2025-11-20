Ukraine-Krieg: Immer wieder gibt es Übergaben von Leichen (Archivbild) (Tass/TASS via ZUMA Press/dpa)

Ermittler und Experten würden nun die nötigen Untersuchungen durchführen, um die zurückgegebenen Leichname zu identifizieren, teilte die zuständige Behörde mit. Russische Staatsmedien berichteten, die Leichen der ukrainischen Soldaten seien im Austausch für die Leichen von 30 russischen Soldaten zurückgegeben worden. Durch den stetigen Vormarsch der russischen Streitkräfte können die ukrainischen Soldaten ihre Gefallenen oft nicht bergen.

Der Austausch von Kriegsgefangenen und den sterblichen Überresten von Opfern des Krieges ist einer der wenigen Bereiche, in denen Kiew und Moskau kooperieren.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.