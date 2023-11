India v Australia, ICC Men s Cricket World Cup, FJubel beim australischen Team nach dem Sieg bei der Cricket-WM.inal, International Cricket ODI, Jubel beim australischen Team nach dem Sieg bei der Cricket-WM. (IMAGO / Shutterstock / Pankaj Nangia )

In der Gruppenphase vor sechs Wochen hatte Indien im Duell mit den schwach gestarteten Australiern noch die Nase vorn. Nach der Auftaktniederlage gegen den WM-Gastgeber hatte Australien auch sein zweites Turnierspiel gegen Südafrika verloren. Danach aber gaben sich die Australier mit neun Siegen in Folge keine Blöße mehr.

Cricket, das 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder olympisch sein wird, ist in Indien Volkssport Nummer eins. Viele Millionen Cricket-Fans hatten in Indien auf den dritten WM-Titel ihres Landes nach 1983 und 2011 gehofft.

Über dieses Thema berichtet der Deutschlandfunk am 19. November 2023 auch in der Sendung "Sport am Sonntag".