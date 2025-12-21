Gedenken am Bondi Beach (Mick Tsikas / AAP / dpa)

Die zwei Attentäter hatten am Bondi Beach auf die Feiernden geschossen. Sie töteten 15 Menschen und verletzten Dutzende weitere.

Am Ort der Tat fanden sich zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken ein. Für den Vormittag unserer Zeit ist die Bevölkerung aufgerufen, eine Minute innezuhalten und eine Kerze für die Opfer anzuzünden. Auch Fernseh- und Radiosender sollen ihr Programm unterbrechen.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Attentäter Verbindungen zum IS hatten oder zumindest ideologisch von ihm beeinflusst wurden. Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer, einen Vater und seinen Sohn. Der Vater wurde von der Polizei erschossen. Der Sohn wurde durch Schüsse verletzt.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.