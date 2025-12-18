Nach Anschlag in Sydney

Der australische Premierminister Anthony Albanese (AAP / dpa / Lukas Coch)

So werde die Regierung strengere Gesetze gegen Prediger erlassen, die zu Gewalt aufriefen, erklärte Albanese in der Hauptstadt Canberra. Der Innenminister solle das Recht erhalten, Visa für jene Personen, die Hass und Spaltung verbreiteten, zu annullieren oder abzulehnen. Zudem solle eine spezielle Arbeitsgruppe sicherstellen, dass das australische Bildungssystem Antisemitismus präventiv bekämpfe. Hier sei bislang zu wenig geschehen, räumte Albanese ein.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.