Seit Verbot

Die Internetaufsichtsbehörde teilte mit, die Plattformen hätten seit Inkrafttreten des Gesetzes Mitte Dezember 4,7 Millionen Konten gelöscht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters liegt die Zahl deutlich über den verbreiteten Schätzungen. Einige Anbieter hatten zudem angekündigt, schon vor Ablauf der Frist betroffene Konten zu sperren.

Australien ist das erste Land weltweit mit einem Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16. Untersagt sind unter anderem TikTok, Snapchat, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Threads und X. Wenn Plattformen die Vorschriften nicht einhalten, drohen Geldstrafen in Höhe von umgerechnet 27 Millionen Euro.

