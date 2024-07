Gedenkfeier in Canberra für die ums Leben gekommenen Passagiere. (AP / Mick Tsikas)

Bei einer Gedenkfeier in Canberra für die fast 300 Opfer sagte Außenministerin Wong, ihr Land werde sich von dieser Forderung nicht abbringen lassen. Sie sprach von einer Gräueltat und verwies zugleich auf das Bestreben nach Wahrheit und Gerechtigkeit.

Flug MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden und abgestürzt. Alle 298 Insassen wurden getötet, unter ihnen 39 australische Staatsangehörige.

Ein Gericht in den Niederlanden sah es als erwiesen an, dass die Maschine von einer russischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde.

