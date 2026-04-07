Energiefragen

Entsprechend äußerte sich der australische Regierungschef Albanese nach einem Telefonat mit seinem chinesischen Kollegen Li Qiang. Dieser erklärte, es werde auch an der Überarbeitung ihres bilateralen Freihandelsabkommens gearbeitet.
Australien deckt schätzungsweise 90 Prozent seines Bedarfs an raffinierten Erdölprodukten durch Importe, wobei der Großteil aus Asien stammt. China ist ein wichtiger Lieferant von Flugkraftstoff für Australien und zugleich ein großer Abnehmer von australischem Flüssigerdgas.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.