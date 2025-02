"Sicherheitsrisiko"

Australien verbietet DeepSeek in Behörden und auf Geräten von Regierungsbeschäftigten. (IMAGO / Silas Stein / IMAGO / Silas Stein)

Innenminister Burke bezeichnete DeepSeek als inakzeptables Risiko. Zum Schutz der nationalen Sicherheit werde es deshalb untersagt, Apps oder Internetdienste des chinesischen Unternehmens auf Regierungsgeräten zu installieren oder zu benutzen. Auf privaten Geräten in Australien bleibt DeepSeek erlaubt.

DeepSeek hatte in der vergangenen Woche in den USA für einen Kurssturz etablierter Technologie-Werte gesorgt. Der chinesische Hersteller gibt an, für seine KI-Anwendungen deutlich weniger Rechenleistung zu benötigen als die Konkurrenz.

