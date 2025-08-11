Diplomatie

Australiens Premierminister Albanese ist für die Anerkennung eines Palästinenserstaates. (AFP / HILARY WARDHAUGH)

Albanese erklärte nach einer Kabinettssitzung in Canberra, dass die Entscheidung im September bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen formell bestätigt werden solle. Die Anerkennung sei auf Zusagen der Palästinensischen Autonomiebehörde an Australien zurückzuführen. Dazu gehöre, dass die militant-islamistische Hamas keine Rolle in einer palästinensischen Regierung spielen werde. Zudem sollten der Gazastreifen entmilitarisiert und Wahlen abgehalten werden. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei die beste Hoffnung der Menschheit, den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten zu durchbrechen und den Konflikt zu beenden, sagte Albanese.

Vor kurzem hatte Frankreich einen Staat Palästina offiziell anerkannt. Dem folgten Kanada und Malta. Weltweit sind es inzwischen mehr als 140 Länder. Deutschland ist nicht darunter.

