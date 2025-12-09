Vor Inkrafttreten

Australiens Premierminister Albanese (AFP / HILARY WARDHAUGH)

Albanese erklärte in einer Videobotschaft, die Betroffenen wüssten besser als jeder andere, was es bedeute, mit Algorithmen und endlosen Feeds aufzuwachsen und welcher Druck dadurch entstehe könne. Man habe die Maßnahme vollzogen, um Kinder und Jugendliche besser zu unterstützen. - Das Social-Media-Verbot tritt morgen in Kraft und ist das erste dieser Art weltweit. Plattformen wie Tiktok, Instagram und Snapchat müssen die Konten aller Nutzer unter 16 Jahren in Australien löschen.

Mit dem Verbot will die Regierung junge Menschen vor Risiken wie Cyber-Mobbing sowie psychischen Gefährdungen schützen. Kritiker warnen, dass das Gesetz Kinder und Jugendliche isolieren könnte und positive Aspekte von sozialen Netzwerken ausgeblendet würden.

