Fall Assange

Der australische Premierminister Albanese hält die Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange für richtig. (IMAGO / AAP / MICK TSIKAS)

Albanese betonte, die Regierung habe sich für die Interessen Australiens eingesetzt und alle geeigneten Kanäle genutzt, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Sobald das Gerichtsverfahren endgültig abgeschlossen sei, werde er sich eingehender äußern, betonte der Premier.

Albanese hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Lösung in dem Fall stark gemacht. Assange saß fünf Jahre lang in einem Gefängnis in London. Die USA hatten bisher Assanges Auslieferung verlangt. Assange hat nun aber mit dem US-Justizministerium eine Vereinbarung ausgehandelt, wonach er sich teils schuldig bekennen will und ihm im Gegenzug eine weitere Haft in den USA erspart bleibt, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.