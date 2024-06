Der australische Premierminister Albanese hält die Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange für richtig. (IMAGO / AAP / MICK TSIKAS)

Albanese betonte, die Regierung habe sich für die Interessen Australiens eingesetzt und alle geeigneten Kanäle genutzt, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Sobald das Gerichtsverfahren endgültig abgeschlossen sei, werde er sich eingehender äußern, betonte der Premier. Albanese hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Lösung in dem Fall stark gemacht.

Ehefrau bestätigt Freilassung

Assange saß fünf Jahre lang in einem Gefängnis in London. Die USA hatten bisher Assanges Auslieferung verlangt. Seine Ehefrau Stella Assange bestätigte die Einigung mit der US-Justiz. Sie sagte dem britischen Sender BBC, ihr Ehemann werde sich gemäß der Vereinbarung schuldig bekennen, teilweise gegen das Spionagegesetz in den USA verstoßen zu haben. Im Gegenzug müsse er aber nicht mehr in Haft, weil ihm die in Großbritannien verbüßte Zeit im Gefängnis angerechnet werde. Der Deal müsse noch von einem Gericht im US-Außengebiet Nördliche Marianen bestätigt werden. Assange werde ein freier Mann sein, sobald dieser unterschrieben sei. Dies werde irgendwann morgen der Fall sein, sagte sie.

Bundesaußenministerin Baerbock sagte, sie sei sehr froh, dass dieser Fall, der überall auf der Welt sehr emotional diskutiert worden sei und viele Menschen bewegt habe, nun endlich eine Lösung gefunden habe. Auch das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte befürwortete die Freilassung. Man begrüße die bedeutenden Fortschritte auf dem Weg zu einer endgültigen Lösung dieses Falls ohne weitere Inhaftierung, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Der Fall Assange habe "eine Reihe von Menschenrechtsproblemen aufgeworfen". Auch die immer länger andauernde Inhaftierung von Assange habe Anlass zur Sorge gegeben.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach von einem Hoffnungszeichen für Reporter und Whistleblower auf aller Welt, die weiterhin diffamiert würden oder inhaftiert seien. Der Deutsche Journalisten-Verband erklärte, der jahrelange Kampf der Angehörigen und vieler internationaler Organisationen sei erfolgreich gewesen.

