Zurückliegende Corona-Politik

Australiens Regierung lässt zurückliegende Corona-Maßnahmen überprüfen. (IMAGO / AAP)

Das Gremium werde das damalige Vorgehen der Regierung überprüfen, teilte Premierminister Albanese in Canberra mit. Dabei seien auch öffentliche Konsultationen geplant, in denen Ansichten und Erfahrungen von Personen berücksichtigt werden sollen, die dem Gremium nicht angehören. Anschließend würden die Experten der Regierung auch mit Blick auf künftige Krisen Einschätzungen geben, was funktioniert habe und was nicht. Der Abschlussbericht soll demnach in gut einem Jahr vorgelegt werden. Zur Eindämmung von Covid-19 hatte Australien eines der weltweit härtesten Maßnahmenpakete mit strengen Lockdowns und Einreiseverboten umgesetzt.

Dies hatte in dem Land auch zu einer Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Schutzvorschriften geführt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.