"Wolfsgruß" während EM-Spiel

Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein

Der sogenannte "Wolfsgruß" des türkischen Fußball-Nationalspielers Demiral bei der Europameisterschaft in Deutschland zieht weitere diplomatische Kreise. Der türkische Botschafter in Berlin wurde ins Auswärtige Amt einbestellt, um den Vorfall zu thematisieren, wie eine Ministeriumssprecherin in Berlin mitteilte. Gestern war bereits der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt worden.