Streit um Meinungsfreiheit

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, der türkische Botschafter sei einbestellt worden. Man habe ihm die Position der Bundesregierung erläutert. Das Außenministerium in Ankara hatte zuvor den Vorwurf erhoben, die türkische Presse werde in Deutschland schikaniert und eingeschüchtert.

Hintergrund ist eine Razzia bei zwei Journalisten der türkischen Tageszeitung "Sabah" sowie des TV-Senders "A Haber" in Hessen vor wenigen Tagen. Das Polizeipräsidium Südosthessen teilte mit, beide Medien stünden im Verdacht, Adressen, Wohnhäuser und Fotos von Exiltürken in Deutschland veröffentlicht zu haben, die den Präsidenten Erdogan kritisch sehen. "Sabah" und "A Haber" gehören zu einem Konzern, der enge Beziehungen zur Familie von Erdogan unterhält.

