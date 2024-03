Das Auswärtige Amt in Berlin. (imago / Hoch Zwei Stock / Henning Angerer )

Der "Spiegel" berichtet unter Berufung auf Kreise des Außenministeriums, 95 Menschen aus dem SOS-Kinderdorf seien auf dem Landweg in ein Kinderdorf in Bethlehem im Westjordanland gebracht worden. Darunter seien 68 palästinensische Kinder sowie elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige. An der Aktion wurde demnach seit Monaten im Hintergrund gearbeitet, unter anderem seien der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, und Außenministerin Baerbock eingebunden gewesen.

In Rafah leben zahlreiche Palästinenser, die vor den Angriffen der israelischen Armee geflohen sind. Die Versorgungslage ist katastrophal. Israel hat angekündigt, auch in Rafah gegen Terroristen der Hamas vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.