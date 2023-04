Nach Ausweisung des deutschen Botschafters

Der deutsche Botschafter im Tschad, Kricke, war am Montag in Berlin gelandet. (Kay Nietfeld / dpa-Zentralbild / dpa )

Das Auswärtige Amt teilte mit, dies sei eine Reaktion auf die Ausweisung des deutschen Botschafters Kricke. Die tschadische Botschafterin Mariam Ali Moussa sei in Berlin einbestellt und zur Ausreise aufgefordert worden.

Die Regierung des zentralafrikanischen Landes hatte Kricke am Freitag zur "unerwünschten Person" erklärt und ihn aufgefordert, das Land zu verlassen. In der offiziellen Mitteilung war von einer "unhöflichen Haltung" und "mangelndem Respekt" die Rede. Das Auswärtige Amt entgegnete, Kricke habe sein Amt vorbildlich ausgeübt und sich für Menschenrechte und den raschen Übergang zu einer zivilen Regierung in Tschad eingesetzt. Kricke war am Montag in Berlin gelandet.

