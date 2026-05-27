Der abgesetzte Chef der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, wandte sich vom Dach eines Busses an seine Anhänger in Izmir. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)

In einer Demokratie brauche es Wettbewerb unter den Parteien, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Auswärtige Amt in Berlin. Dass in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP und viele ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen und Verfahren, auch Inhaftierungen und Absetzungen, konfrontiert seien, sei irritierend und werfe kritische Fragen auf. Gestern hatte der bisherige Vorsitzende der CHP, Özel, in Izmir seine Anhänger zum Zusammenhalt aufgerufen.

In der türkischen Stadt hatten Tausende Menschen gegen die vorherige Absetzung Özels durch ein Gericht protestiert. Sie sehen darin eine Art Putsch durch die Justiz, die sie von Präsident Erdogan beeinflusst sehen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.