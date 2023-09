Migrationspolitik

Auf diese Weise würden Leben gerettet, schrieb das Haus von Außenministerin Baerbock. Hintergrund ist der Unmut in Italien über die finanzielle Unterstützung von Rettungsorganisationen durch Deutschland. Musk hatte die Frage gestellt, ob sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst sei.

Der Tesla-Chef hängte an seine Frage zudem den Beitrag eines Nutzers an, der zur Stimmabgabe für die AfD auruft. Der Co-Vorsitzende der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Albrecht , warf ihm daher indirekte Wahlbeeinflussung vor. Er appellierte an die EU-Kommission, Maßnahmen zu ergreifen.