Das Auswärtige Amt befürchtet, dass der Flugverkehr nach Beirut eingestellt werden könnte. (picture alliance/imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg)

Die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon sei sehr angespannt, teilte das Außenministerium mit. Eine weitere Eskalation könne auch dazu führen, dass der Flugverkehr ab dem internationalen Flughafen in Beirut komplett eingestellt werde. Die Hisbollah greift den Norden Israels vom Libanon aus immer wieder mit Drohnen und Raketen an. Israel reagiert darauf mit Angriffen auf Stellungen der Miliz.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.