Diplomatie

Das Auswärtige Amt in Berlin (picture alliance/imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg)

Sie hatte den Fall öffentlich gemacht. Demnach wurde der 30-jährige Deutsche bereits am 24. Juni in einem geheimen Prozess zum Tode verurteilt - unter anderem wegen Terrorismus und Söldnertums. Der Mann soll einem militärischen Verband aus Freiwilligen angehört haben, der an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpft.

Belarus ist das einzige europäische Land, das die Todesstrafe verhängt und vollstreckt. Die Termine der Hinrichtungen werden geheim gehalten und die Angehörigen werden nicht über den Begräbnisort informiert.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.