Ein Sprecher erklärte in Berlin, man stehe hinter Seibert. Der israelische Außenminister Saar hatte den Botschafter für Äußerungen in den sozialen Medien kritisiert. Seibert hatte gestern Abend einen Beitrag zu den israelischen Opfern durch Hisbollah-Beschuss und durch iranische Raketen gepostet. Zugleich schrieb er über Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland.
Das israelische Außenministerium sprach von mangelnder Empathie. Saar warf Seibert wörtlich "Besessenheit" in Bezug auf die Siedler vor. Er schrieb auf der Plattform X, es sei gut zu wissen, dass bald ein neuer Botschafter komme.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.