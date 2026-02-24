Nahost-Region

Das Gebäude des Auswärtigen Amtes (Markus Heine dpa/lbn)

Deutsche in Israel sollen sich etwa im Falle einer Luftraum-Sperrung wegen iranischer Angriffe darauf vorbereiten, einige Zeit an ihrem Aufenthaltsort bleiben zu können, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Die Unterstützungsmöglichkeiten durch das Auswärtige Amt seien dann stark eingeschränkt. Dies gilt demnach auch für eine Verschärfung der Lage im Libanon. Die dortige Hisbollah-Miliz gilt als wichtigster Verbündeter des Irans in der Region.

Die USA und der Iran verhandeln derzeit über das umstrittene iranische Atomprogramm. US-Präsident Trump drohte Teheran mit einem Angriff, sollten die Verhandlungen scheitern. Washington hatte seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.