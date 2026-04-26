Heftige Gefechte

Die Flagge von Mali (IMAGO / Russian Look / IMAGO / Maksim Konstantinov)

Deutschen Staatsangehörigen werde empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Mali auf dem Luftweg zu verlassen, wenn die Sicherheitslage dies zulasse und der Flugbetrieb wieder aufgenommen werde, heißt es in aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums in Berlin. Gewarnt wurde zugleich vor Ausreisen über Land, da die Nationalstraßen derzeit Ziele von Angriffen terroristischer Gruppen seien. Der internationale Flughafen in der malischen Hauptstadt Bamako ist den Angaben zufolge derzeit geschlossen.

Die malischen Streitkräfte hatten gestern erklärt, terroristische Gruppen hätten Kasernen und andere Stellen in Bamako und weiteren Landesteilen angegriffen. Später hieß es, die Situation sei unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.