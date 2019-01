Umgeben von Weinbergen, mit weitem Blick auf die sanft geschwungene Hügellandschaft des Schweizer Kantons Thurgau, liegt die Kartause Ittingen. Wo ehemals Kartäuser-Mönche innere Einkehr fanden, ist inzwischen unter anderem ein Ort des kulturellen Austauschs entstanden.

Um einen Austausch verschiedener musikalischer Stile ging es auch bei der 24. Ausgabe der Ittinger Pfingstkonzerte. Schon im Eröffnungskonzert lud Maurice Steger unterschiedliche Klangwelten zum reizvollen Dialog ein. Ausgangspunkt war Dresden. Von dort streckten die sächsischen Kurfürsten und ihre Musiker die musikalischen Fühler schon im 18. Jahrhundert nicht nur ins östlich gelegene Böhmen aus, sondern gerne auch nach Italien.

Als Kontrapunkt zu den barocken Klängen aus Dresden setzte Steger das "amerikanische" Streichquartett, in dem sich der Böhme Antonín Dvořák 1893 in Amerika auf die Suche nach einem neuen Stil begab. Einen noch weiteren Bogen spannte Steger mit "Singing Garden in Venice" des zeitgenössischen Komponisten Toshio Hosokawa. Der gebürtige Japaner ließ sich darin einerseits von Antonio Vivaldi inspirieren, andererseits von der Ästhetik der traditionellen Musik seiner Heimat.

Francesco Maria Veracini

Dresdner Ouverture Nr. 6 g-Moll

Johann Adolf Hasse

Cantata per flauto B-Dur

Antonín Dvořák

Streichquartett F-Dur op. 96 ("amerikanisches")

Toshio Hosokawa

Nacht aus "Singing Garden in Venice"

Jan Dismas Zelenka

Sinfonia concertante a 8, ZWV 189

Katharina Heutjer, Violine

Xenia Löffler, Oboe

Gabriele Gombi, Fagott

La Cetra Baroque Orchestra

Leitung und Blockflöte: Maurice Steger

Pavel Haas Quartet

Aufnahme des Eröffnungskonzertes vom 18.5.2018 aus der Remise der Ittinger Kartause