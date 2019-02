Auswärtsspiel - Konzerte aus Europa Misteria Paschalia 2018

In Krakau gibt es eine große Vielzahl an Festivals. Die Veranstaltungsreihe 'Misteria Paschalia' gehört dabei zu den wichtigsten ihrer Art in ganz Osteuropa. Viele renommierte Alte-Musik-Ensembles reisen in der Karwoche an, um bei den 'Oster-Mysterien' oft auch Unbekanntes zu präsentieren.

Am Mikrofon: Christiane Lehnigk

