Geleitet werden I Barocchisti seit vielen Jahren von Diego Fasolis, der auch der Dirigent des Chores der Radiotelevisione della Svizzera Italiana ist. Der ausgebildete Organist hat sich in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere einen Namen als Operndirigent gemacht.

Die barocke Instrumentalmusik, realisiert nach den Prämissen der historischen Aufführungspraxis, ist ein weiterer Schwerpunkt im Schaffen des gebürtigen Luganers.

Im Radiokonzert Ende November des vergangenen Jahres mit Musik von der Familie Bach und von Antonio Vivaldi trat sein Ensemble unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in kleiner Besetzung auf. Bei den Solisten in Doppelkonzerten für Violinen und für Violoncelli und in einem Cembalokonzert setzte Fasolis auf langjährige Mitglieder seines Ensembles.

Ein Teil der aus Italien und der Schweiz stammenden Musikerinnen und Musiker gehört auch dem Luganer Rundfunkorchester an.

Antonio Vivaldi

Konzert a-Moll für 2 Violinen, Streicher und Basso continuo, RV 522

3. Satz: Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach

Konzert d-Moll für Cembalo, Streicher und Basso continuo, Wq 23

Antonio Vivaldi

Konzert g-Moll für 2 Violoncelli, Streicher und Basso continuo, RV 531

Johann Sebastian Bach

Konzert d-Moll für 2 Violinen, Streicher und Basso continuo, BWV 1043: 1. Vivace

Walter Zagato, Violine

Duilio Galfetti, Violine

Mauro Valli, Violoncello

Alessandro Palmeri, Violoncello

Davide Pozzi, Cembalo

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis

Aufnahme vom 27.11.2020 aus dem Auditorio Stelio Molo RSI, Lugano