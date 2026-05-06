Nach wiederholter Gewalt wurden 2023 in Berliner Bädern Ausweiskontrollen und Videoüberwachung in den Eingängen eingeführt. (Paul Zinken/dpa)

Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Die Eingriffe in die Rechte der Badegäste seien gering und im Interesse der Sicherheit , so das Gericht. Die Berliner Bäderbetriebe seien zu der berechtigten Einschätzung gelangt, mit den Maßnahmen aggressives Verhalten zurückdrängen zu können. Das Gericht gab damit den Betrieben recht, die gegen eine Verwarnung der Datenschutzbeauftragten geklagt hatten.

Die Bäderbetriebe hatten im Jahr 2023 in einigen Einrichtungen flächendeckende Ausweiskontrollen ab 14 Jahren und Videoüberwachung im Eingangsbereich eingeführt. Davor hatte es wiederholt Drohungen und Angriffe von Badegästen untereinander und gegenüber dem Personal gegeben.

(VG 42 K 73/25)

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.