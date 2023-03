Warnstreiks bei Müllentsorgungsbetrieben in Köln. (Sascha Thelen / dpa / Sascha Thelen)

So steht etwa in Dortmund der öffentliche Nahverkehr den ganzen Tag still. Auch bei der Müllentsorgung gibt es laut dem Verdi-Landesverband Warnstreiks im Ruhrgebiet und im Rheinland. In Gelsenkirchen legten zudem Beschäftigte der Sparkasse, der Stadtämter und des Musiktheaters ihre Arbeit nieder. In Berlin streiken laut Verdi die Mitarbeiter der Stadtreinigung.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, bei dem es in zwei Verhandlungsrunden bisher keine Einigung gegeben hat. Die Vorstellungen beider Seiten liegen noch weit auseinander. Die Gewerkschaften haben auch für die kommenden Tage zu weiteren Warnstreiks aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.