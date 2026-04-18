Intendantin Carena Schlewitt nahm am Abend die mit 200.000 Euro dotierte Ehrung im Haus der Berliner Festspiele entgegen. Als bedeutender Ort für internationale Perspektiven setze das Dresdner Haus starke Impulse, hieß es in der Begründung zur Preisverleihung. Kulturstaatsminister Weimer sagte, der Theaterpreis des Bundes würdige Institutionen und Ensembles, die mit ihren Programmen Identität stifteten, Gemeinschaften stärkten und Debatten anstoßen könnten.
Der Theaterpreis des Bundes zählt zu den wichtigsten Kultur-Ehrungen in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.