Booker Prize

Sie erhielt den renommierten Preis für ihren Roman "Orbital" (Umlaufbahnen). Das Buch spielt an Bord einer Raumstation: Sechs Astronauten, vier Männer und zwei Frauen, umkreisen zusammen die Erde. In einem Zeitraum von einem Tag, während die Sonne sechzehnmal auf- und untergeht, geht es in dem Roman um Fragen der Menschenheit und die Schönheit des Universums. Der Vorsitzende der Jury, der Schriftsteller Edmund de Waal, erklärte, "Orbital" sei ein wunderbarer Roman, der "unsere Welt fremd und neu für uns macht".

