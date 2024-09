Deutscher Fernsehpreis für "Browser Ballett" (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Das bei ZDF Neo ausgestrahlte "Browser Ballett" gewann in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung", die Disney+-Produktion "Pauline" in der Kategorie "Beste Ausstattung Fiktion".

Es waren die ersten Auszeichnungen, die beim diesjährigen Fernsehpreis vergeben wurden. Die Verleihung ist 2024 erneut auf zwei Abende aufgeteilt worden. In der sogenannten "Nacht der Kreativen" wurden am Dienstag Leistungen hinter der Kamera gewürdigt. Am Mittwoch folgt eine TV-Gala, die in der ARD ausgestrahlt wird.

Getragen wird der Deutsche Fernsehpreis von ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.