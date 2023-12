Narges Mohammadi (AFP / Narges Mohammadi Foundation)

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi kann die Auszeichnung nicht selbst entgegennehmen, weil sie in ihrer Heimat inhaftiert ist. Sie wird für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran geehrt. Die 51-Jährige wird in Oslo von ihrem Mann und ihren beiden Kindern vertreten.

Die Nobelpreise für Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften werden am Nachmittag in Stockholm überreicht. Unter den Preisträgern ist der in Garching bei München lehrende ungarische Physiker Ferenc Krausz. Der Literaturnobelpreis geht zum ersten Mal seit 95 Jahren wieder nach Norwegen, an den Autor Jon Fosse.

Die Auszeichnungen wurden im Oktober verkündet und werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel überreicht.

