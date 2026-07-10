Ein Jahr nach dem Unfall

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Das Landgericht Köln sprach ihn unter anderem der fahrlässigen Tötung schuldig. Bei dem Verkehrsunfall waren im Juni 2025 eine zehnjährige Schülerin und ein 25-jähriger Schulbegleiter von dem Fahrzeug erfasst worden. Sie starben wenige Tage später an ihren schweren Verletzungen.

Das Gericht zeigte sich nach sieben Verhandlungstagen überzeugt, dass der Angeklagte mit bis zu 57 Kilometern pro Stunde bewusst über eine bereits seit vier Sekunden Rot zeigende Ampel gefahren war. Dabei habe er nach links geschaut, weil von dort Autos hätten kommen können. Als er wieder nach vorn geschaut habe, habe die Schülergruppe sich bereits auf der Straße befunden. Eine Bremsung sei nicht mehr möglich gewesen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.