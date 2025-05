Kein Terrorverdacht

Auto fährt in Liverpool in Menschenmenge - 27 Verletzte

In Liverpool hat ein Mann ein Auto in eine Menge gesteuert und dabei 27 Menschen verletzt, einige davon schwer. Der Vorfall ereignete sich am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool. Die Polizei teilte mit, das Geschehen werde nicht als Terrortat eingestuft. Über mögliche Hintergründe äußerten sich die Ermittler aber bislang nicht.