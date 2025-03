Baden-Württemberg

Großer Polizeieinsatz in Mannheim (Dieter Leder / dpa / Dieter Leder)

Ob es sich um einen Anschlag oder einen Unfall handelt, ist noch unklar. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung konnte der Fahrer bereits festgenommen werden. Ein Polizeisprecher erklärte lediglich, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Innenstadt wurde gesperrt.

In den vergangenen Wochen hatte es Anschläge mit Fahrzeugen gegeben: Im Dezember wurden in Magdeburg sechs Menschen getötet, als ein Mann aus Saudi-Arabien über den Weihnachtsmarkt raste. Mitte Februar fuhr ein Afghane mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten; eine junge Frau und ein Kind kamen ums Leben. In Mannheim hatte es im Mai des vergangenen Jahres zudem einen Messerangriff eines Afghanen gegeben, bei dem ein Polizist getötet und fünf Personen schwer verletzt wurden.

