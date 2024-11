Ein Autofahrer tötete mehrere Menschen in China. (kyodo / dpa / ---)

Wie Medien berichten, wurden zudem über 40 Personen verletzt. Die Opfer wurden demnach gestern Abend im Außenbereich eines Sportzentrums während des Fitnesstrainings überfahren. Der 62-jährige Fahrer versuchte nach der Attacke, sich das Leben zu nehmen. Er wurde festgenommen und liegt derzeit im Koma. Laut den Sicherheitsbehörden ist vermutlich eine Ehescheidung Hintergrund der Amokfahrt.

In einer ersten Reaktion sagte Chinas Staatschef Xi, der Täter werde mit aller Härte des Gesetzes bestraft. Die Behörden des Landes forderte er auf, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. In vielen chinesischen Medien, die über den Vorfall berichtet hatten, war die Berichterstattung darüber zunächst wieder gelöscht worden.

In China ist die Rate der Gewaltkriminalität gering. Zuletzt kam es aber zu Messerattacken wie im Oktober in Peking und im September in Shanghai sowie zu einer Autoattacke in Shandong.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.