Schäden am Tragwerk

Die Bonner Nordbrücke ist ab sofort gesperrt. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Die Autobahn GmbH hatte zuvor vergrößerte Risse im Tragwerk festgestellt. Die Brücke führt die A 565 über den Rhein. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung in der nordrhein-westfälischen Region Bonn/Rhein-Sieg.

Die Bonner Nordbrücke wurde 1967 in Betrieb genommen. Sie hat eine Länge von knapp 1,3 Kilometern und wird von einem Schrägseil-System getragen. Offen ist, ob sie repariert werden kann oder durch einen Neubau ersetzt werden muss.

Eine vergleichbare Situation hatte sich bereits 2014 ereignet. Damals musste die Leverkusener Rheinbrücke der Autobahn 1 für LKW gesperrt werden. Seit zwei Jahren ist ein Neubau in Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.