Keine neuen Freigaben

Der Ausbau der A20 droht sich weiter zu verlängern. (dpa/Carsten Rehder)

Wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, fehlen bis 2029 Mittel von mindestens 5,5 Milliarden Euro. Grund für den zusätzlichen Bedarf seien vor allem die gestiegenen Baupreise. Auch für andere Investitionen, etwa Rastanlagen, zeichne sich eine Unterfinanzierung ab. Vor diesem Hintergrund würden derzeit keine Freigaben für neue Bauprojekte erteilt.

Die "Welt" hatte berichtet, dass in der Finanzplanung des Bundes unter anderem für den Weiterbau der A20 in Schleswig-Holstein keine weiteren Mittel vorgesehen sind.

