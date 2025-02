Stellenstreichungen bei Porsche angekündigt. (dpa | Marijan Murat)

Das teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Danach sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und der Standort in Weissach betroffen. Zuvor hatten lokale Zeitungen bereits darüber berichtet. Porsche beschäftigt insgesamt rund 40.000 Menschen.

