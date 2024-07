Terrorismus

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Polizeiangaben detonierte der in einem Fahrzeug versteckte Sprengsatz vor einem vollbesetzten Café, in dem Gäste das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft sahen. Dutzende Personen wurden demnach verletzt. Durch die Wucht der Explosion seien auch benachbarte Gebäude schwer beschädigt worden. Wer den Anschlag verübte, ist noch unklar. In Somalia gibt es immer wieder Angriffe und Anschläge unter anderem der militant-islamistischen Al-Shabaab-Miliz.

