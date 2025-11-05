Ermittler am Ort der Festnahme des Autofahrers. (Yohan Bonnet / AP / dpa / Yohan Bonnet)

Nach Angaben von Innenminister Nunez wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Wie die Staatsanwaltschaft in La Rochelle mitteilte, rief der Mann bei seiner Festnahme "Allah Akbar", also "Gott ist groß". Das tatsächliche Motiv sei jedoch unklar. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft habe sich bisher nicht eingeschaltet. Der Festgenommene sei bereits wegen einfacher Vergehen polizeibekannt.

Tatfahrzeug angezündet

Nach Informationen der Zeitung "Le Figaro" hatte der Mann vor seiner Festnahme sein Auto, in dem sich mehrere Gasflaschen befanden, angezündet. Die Polizei setzte bei der Festnahme eine Elektroschockpistole gegen ihn ein. Nach Angaben des Bürgermeister von Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, war der Mann wegen "zahlreicher Entgleisungen" im Zusammenhang mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum aufgefallen. Er habe allein in einem Mobilhome gewohnt.

